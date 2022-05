Nessa segunda-feira (23), equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) apreenderam dois adolescentes por ato infracional semelhante ao porte ilegal de arma de fogo no munícipio de São Cristóvão.

Os militares cumpriam ordem de serviço na Rodovia Estadual SE 464, já nas proximidades da BR 101, quando perceberam dois jovens em atitude suspeita numa motocicleta na cor preta. Na busca pessoal, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e dez munições com o garupa.

Ainda de acordo com as informações policiais, o condutor estava com 50g de maconha. Os adolescentes e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia.

Fonte: Ascom/PMSE