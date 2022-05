Na noite dessa segunda-feira (23), policiais da Força Tática da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) prenderam um homem que estava com 17 pedras de crack na Barra dos Coqueiros.

De acordo com as informações policiais, a equipe da 2ª CIPM intensificou o policiamento no Bairro Baixo, na região conhecida como Castelo, quando percebeu que um indivíduo tentou se desfazer de um recipiente após perceber a presença da viatura.

Na averiguação, os policiais descobriram que o objeto continha 17 pedras de crack. Após o flagrante, o suspeito confessou que havia comprado o entorpecente para revendê-lo em seguida.

O jovem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Plantonista para as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE