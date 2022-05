Policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo de fabricação caseira nesse sábado (21), no Bairro Santos Dumont, na zona norte de Aracaju.

A equipe do Batalhão de Choque realizava o policiamento ostensivo na região do Tamandaré, quando visualizaram dois homens em atitude suspeita que, ao notarem a presença da viatura, tentaram fugir do local.

Durante o acompanhamento, os militares perceberam que um deles segurava uma arma de fogo calibre .12 de fabricação caseira e o detiveram rapidamente. Além da arma, o homem também transportava seis papelotes de maconha. O segundo suspeito não foi localizado.

A prisão foi encaminhada para a Delegacia Plantonista, onde foi formalizado o flagrante.

Fonte: PM/SE