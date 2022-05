Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem por posse ilegal de arma de fogo em Nossa Senhora do Socorro, na tarde dessa quinta-feira (7).

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada para averiguar a denúncia de que um homem estava ameaçando um desafeto com uma arma de fogo nas imediações do conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. De acordo com a denúncia, o suspeito havia fugido em uma caminhonete S10.

Os policiais intensificaram as buscas e visualizaram um veículo com as mesmas características. Em meio ao acompanhamento tático, o automóvel suspeito foi interceptado no Bairro Lamarão, em Aracaju, onde passou por uma revista.

Durante o procedimento, os militares encontraram um revólver calibre 38, com seis munições, dentro de uma mochila que estava escondida no interior do veículo.

O suspeito e a arma apreendida foram encaminhados à Delegacia Plantonista para o prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom/PMSE