Na tarde de sábado (14), policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas na cidade de Estância, região do Sul sergipano.

A equipe foi acionada para verificar a existência de um homem portando arma de fogo, num ônibus intermunicipal, que faz a linha Aracaju/Estância. Os militares interceptaram o ônibus, abordaram todos os passageiros e localizaram uma quantidade de crack com um dos ocupantes do veículo. O homem que portava a droga é egresso do sistema prisional e foi preso recentemente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Estância para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE