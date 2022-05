Na noite do último domingo (29), policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) resgataram uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado sob ameaça de uma arma de fogo, em uma residência no Bairro Mosqueiro, em Aracaju.

A ocorrência teve início após outra mulher acionar os policiais e informar que recebeu a denúncia da própria vítima durante conversa em aplicativo de mensagem.

Em seguida, as equipes do BPTur foram até o local e resgataram a vítima. Minutos depois, o homem que a mantinha em cárcere privado retornou ao local e foi preso pelos policiais.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram um revólver calibre .38, com seis munições, escondido na cintura do suspeito. O homem utilizava uma tornozeleira eletrônica e possuía passagem pelo sistema prisional por crimes de homicídio, tentativa de homicídio e pela Lei Maria da Penha.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde foram tomadas as medidas legais.

Fonte: PM/SE