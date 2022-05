Policiais Civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito da prática de ato infracional semelhante a homicídio qualificado com uso de arma de fogo. O fato ocorreu na Orla de Atalaia, em Aracaju. A ação policial ocorreu na manhã desta segunda-feira (30).

De acordo com as investigações, a vítima estava parada em sua motocicleta na orla da Atalaia, quando foi surpreendida com a chegada do adolescente que efetuou quatro disparos. O adolescente autor do ato infracional confessou a autoria dos disparos.

O adolescente suspeito foi localizado e apreendido pela equipe da DEPCA, sendo posteriormente encaminhado para uma unidade socioeducativa, após cumprimento do mandado de internação provisória expedido pela 17ª Vara Cível.