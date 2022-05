Policiais Civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito da prática de ato infracional semelhante ao crime de roubo qualificado, com uso de arma de fogo, cuja vítima foi um motorista de aplicativo. A ação policial ocorreu nesta segunda-feira (9).

Segundo as investigações, a vítima foi acionada no bairro Santo Antônio para levar passageiros até um endereço no bairro 18 do Forte, sendo que no trajeto foi anunciado um assalto por um trio de adolescentes, com uso de arma de fogo.

A vítima entregou sua carteira e celular, oportunidade que conseguiu retirar as chaves da ignição e fugir, não obstante ter sido realizado um disparo de arma de fogo para o alto, com o objetivo de intimidar a fuga do motorista de aplicativo.

Os adolescentes citados foram identificados pela equipe da DEPCA, cujo procedimento foi encaminhado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para a 17ª Vara Cível de Aracaju/SE.