Policiais civis da Delegacia Regional de Carmópolis deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva de Edinei Oliveira Araújo, 37. Ele foi condenado pela Justiça em decorrência das práticas de roubo majorado e corrupção de menores. A ação policial ocorreu na tarde dessa terça-feira (10).

De acordo com o delegado Samuel Oliveira, o fato ocorreu no final do ano de 2011 quando Ednei, em companhia de uma adolescente, roubou duas vítimas no povoado Aguada, em Carmópolis. A investida criminosa foi praticada usando arma de fogo.

O fugitivo da Justiça nunca compareceu a nenhum ato do processo. “Com a informação de que ele viria para Carmópolis, conseguimos localizar e prender Ednei, o qual está à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia”, finalizou o delegado.