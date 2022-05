Nesta quarta-feira (25), policiais civis do Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof) prenderam por volta de 8h, uma mulher identificada como Tamirys Suayanne Santos, autora de diversos furtos no bairro Farolândia, zona Sul da capital sergipana.

De acordo com as autoridades, as investigações sobre os crimes foram iniciadas e, após conversas com populares residentes no bairro, mais especificamente na “praça do Francão”, a equipe policial tomou conhecimento de diversas condutas criminosas praticadas por Tamirys, entre furtos e roubos.

Ainda segundo levantamentos, a suspeita se dedica especialmente à prática do crime conhecido como “Boa Noite Cinderela” e, comumente não é denunciada pelas vítimas, que na sua maioria são homens casados.

A suspeita encontra-se custodiada na 9ª Delegacia Metropolitana de Aracaju, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população e das vítimas, orientando que compareçam à delegacia para reconhecimento da suposta autora. As denúncias também podem ser realizadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo e anonimato são garantidos.