Equipe de policiais civis da cidade de Carmópolis prendeu em flagrante um homem suspeito de furtar o celular de um colega de trabalho. A ação policial ocorreu na tarde dessa terça-feira (17).

Segundo o delegado Samuel Oliveira, tanto vítima quanto autor, dividiam o mesmo escritório no momento do furto. “O autor teria se aproveitado de um momento de distração da vítima e se apossado do aparelho”, acrescentou.

O suspeito do furto pagou fiança e, conforme determina a lei, foi liberado para responder o processo em liberdade