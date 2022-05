Os dois investigados pelo roubo praticado contra Almir Almeida, o Almir do “Picolé”, foram presos na manhã desta terça-feira (10), em Aracaju. A ação policial, que foi deflagrada pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), cumpriu dois mandados de prisão e seis decisões judiciais de busca e apreensão no âmbito das investigações conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), vinculada ao Depatri.

As investigações foram conduzidas pela delegada Thereza Simony. Conforme o apurado e com base nas imagens das câmeras de segurança dos arredores do local onde foi praticado o crime, dois homens armados chegaram de bicicleta, no dia 10 de março, e renderam três pessoas em uma residência, dentre elas Almir Almeida, que é conhecido pelo trabalho social com uma creche no loteamento Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro.

Os dois homens armados ameaçaram as vítimas e levaram três celulares. O inquérito policial foi instaurado e as investigações chegaram à identificação dos autores do roubo. Eles foram presos e celulares e material utilizado no dia do roubo foram apreendidos. As diligências foram realizadas em Aracaju e também tiveram como alvo outras pessoas que auxiliaram os investigados na prática criminosa. Ambos os presos já estão à disposição da Justiça.