Policiais civis da 3ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto resgataram um animal que estava em condições de maus-tratos, estando desnutrido e desidratado. O caso ocorreu no bairro Novo Horizonte. O caso ocorreu no dia 20 de maio. A pessoa autora do abandono foi indiciada por maus-tratos contra animal.

De acordo com o delegado Felipe Andrade, as informações indicavam que o animal estaria abandonado no local há mais de 15 dias. “Os policiais se deslocaram até a residência e constataram que o animal estava abandonado e o encontraram em uma situação bastante precária”, detalhou.

Ainda segundo o delegado, o animal estava se alimentando de areia e por alguns vizinhos que jogavam alimentação pelo muro. “O animal passou por uma consulta de veterinário e foi comprovado que o animal estava desidratado e desnutrido”, acrescentou.

Felipe Andrade também informou que, a partir de informações sobre quem teria abandonado o animal, foi feita a localização da pessoa. “Irá responder pelo crime de maus tratos, artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Nós alertamos a população do Lagarto que o abandono de animais configura crime”, pontuou.