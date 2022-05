Nesta quinta-feira (12), militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar apreenderam uma espingarda calibre .28, usada em uma tentativa de homicídio na Barra dos Coqueiros.

Na manhã de hoje, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no Loteamento Pontal da Ilha. Ao encontrarem a vítima, ela relatou estar em sua residência, quando foi surpreendida por um homem, que passou a agredir verbalmente os moradores da região com xingamentos e acusações de estarem dedurando ele.

Um vizinho chegou a questioná-lo sobre o fato e foi agredido com um tapa no rosto. Após a briga, o agressor foi até a sua residência e voltou em posse de uma arma de fogo, então desferiu um tiro, mas não conseguiu acertar. Na segunda tentativa, a vítima a se defendeu com uma faca.

O suspeito fugiu e escondeu a arma. Após encontrar a arma no telhado da casa da irmã do suspeito, também moradora da vizinhança, a PM se deslocou até uma unidade de saúde da cidade de Pirambu e encontrou o suspeito sendo atendido juntamente com sua irmã. Ele alegou não lembrar do ocorrido, pois estava embriagado.

Ao serem questionados sobre a arma, não souberam esclarecer a procedência. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia para que fossem tomadas as medidas que o caso requer.

Fonte: PM/SE