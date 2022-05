A Polícia Penal de Sergipe realizou a prisão de uma mulher que tentava entrar com substância semelhante à maconha no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan). Ela é companheira de um detento e alega que a droga seria utilizada para resolver uma pendência entre o esposo e outro interno.

Na ação, ao ser submetida a rotina de inspeção do aparelho bodyscan, os policiais identificaram a presença de um material estranho na região pélvica. Então, encaminharam para um local apropriado com objetivo de realizar os procedimentos padrões.

Ao ser questionada sobre a presença do material, a suspeita admitiu e retirou duas embalagens, que quando abertas, continham substância semelhante à maconha. Os servidores, então, realizaram alguns questionamentos, embora tenham explicado, desde início, que ela tinha o direito de ficar em silêncio.

Em resposta aos questionamento, a mulher contou que não sabia o que tinha nas embalagens, uma vez que, segundo ela, na noite anterior uma senhora que ela alega não conhecer, entrou em contato informando que entregaria um material para ela, cujo objetivo era resolver pendências entre o marido delas.

A suspeita, no entanto, não abriu as embalagens para verificar o que continham. Sendo assim, após todos procedimentos padrões, ela foi encaminhada para a delegacia competente para realização das diligências necessárias e está a disposição do Poder Judiciário.