Policiais civis da delegacia regional de Carira prendem em flagrante, no bairro Vila Nova, o natural Luiz Fernando Lima Menezes, 23 anos de idade, na posse de 63 pedras de crack, 03 pinos de cocaína, além de material para corte e de embalagem para o entorpecente, acrescido de dinheiro em espécia com cédulas de pequenos valores.

Segundo o delegado de polícia Eurico Nascimento o flagranteado já estava sendo investigado por tráfico de drogas, momento em que recebeu informações veladas da mercância ilícita de entorpecente na residência do suspeito. Com a presença da viatura policial, o investigado saiu correndo adentrando na residência arremessando o entorpecente no quarto deixando a porta aberta. Na abordagem, o suspeito tentando disfarças as suspeitas policiais afirmou que estava fumando apenas um baseado motivo pelo qual se assustou, ocasião em que franqueando a entrada dos policiais para a revista interna domiciliar, onde foram encontrados os objetos acima descritos.

Nesta ocasião, foi dado voz de prisão do conduzido que foi ratificada pela autoridade policial que lavrou o auto. O flagranteado será encaminhado a audiência de custódia para as medidas de praxe.