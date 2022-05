Policiais rodoviários federais flagraram na tarde de domingo, 08, um motorista portando pequena quantidade de droga. A ação aconteceu na BR-101, no município sergipano de Cedro de São João.

Os policiais faziam o trabalho de ronda quando abordaram o condutor de um veículo com placas do Paraná. Durante fiscalização, a equipe encontrou dentro do veículo 26 comprimidos de anfetamina e pequena quantidade de maconha.

O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em Juízo quando intimado.

Fonte: Ascom/PRF