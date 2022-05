O empresário Gerson Santana morreu e duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito registrado na Rodovia SE-464, em São Cristóvão, neste domingo (8).

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), dois carros de passeio transitavam no sentido oposto quando colidiram frontalmente na entrada do Povoado Pintos. Com a batida, os veículos ficaram destruídos e um deles teve o teto arrancado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.

O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico Legal e sepultado no município de Salgado, na manhã desta segunda-feira (9).

Com informações do A8