Um adolescente identificado como Gilmar Souza de Jesus, de 17 anos, morreu após escorregar em uma partida de futebol no Povoado Campestre do Abreu, Zona Rural de Tobias Barreto, neste domingo (1º).

Segundo populares, a vítima estava jogando com outros colegas quando caiu, bateu a cabeça no chão e, com o impacto, perdeu a consciência. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu a caminho do hospital.

O jovem estudava no 2º ano do Ensino Médio no Colégio Abelardo Barreto do Rosário. De luto, a unidade suspendeu as aulas desta segunda-feira (2).

