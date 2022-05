A Polícia Penal de Sergipe flagrou três visitantes tentando entrar no Complexo Penitenciário Adv. Antônio Jacinto Filho (Compajaf) com substâncias proibidas ou ilícitas. Dois tiveram a carteira de visita suspensa por determinado período e outra foi presa em flagrante.

Uma das visitantes trata-se da companheira de um interno, que ao tentar ingressar na unidade e ser submetida ao aparelho bodyscan, foi flagrada portando maconha. Ela foi conduzida à delegacia competente para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) e está a disposição do Poder Judiciário.

Em outro caso, um visitante do sexo masculino, buscando visitar o irmão, que é interno da unidade, foi flagrado também pelo bodyscan com substância fumígena. Por fim, no terceiro caso, a irmã de outro interno tentou entrar na unidade também com substância fumígena, mas as imagens do aparelho bodyscan e o trabalho da Polícia Penal a impediram.

Nesses dois últimos casos, trata-se de substância proibida, mas não ilícita. Por isso, os visitantes tiveram como sanção a carteira de visita recolhida por 90 dias, ficando impedidos de visitar os internos durante esse período.