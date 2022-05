O deputado federal por Sergipe, Bosco Costa (PL), foi absolvido por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (03), do processo aberto pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) que o acusava de abuso do poder econômico nas eleições de 2018.

Em 2020, o TRE-SE chegou a cassar, por 6×0, o mandando do deputado. A Desembargadora Iolanda Guimarães, relatora do processo, não deu reconhecimento aos embargos de declaração apresentados pela defesa do parlamentar, cujo voto foi acompanhado, na íntegra, pelos demais juízes.

Em 2018, o Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a cassação do mandato dos deputados eleitos João Bosco Costa e Ibrain Silva Monteiro por abuso de poder econômico.

De acordo com o MP Eleitoral, a ação contra Bosco Costa se baseia em um parecer técnico do TRE-SE que apontou diversas irregularidades na prestação de contas da campanha do candidato. Ele teria gasto R$ 485.350 mil com locação de veículos, do montante de pouco mais de R$ 2 milhões gastos na campanha. O limite legal para gastos com veículos era de 20%, e o candidato gastou quase 25% dos recursos de sua campanha com essa despesa.

Com informações do Faxaju