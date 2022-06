Na manhã desta segunda-feira (13), uma operação realizada por policiais militares e civis resultou no cumprimento de dois mandados de prisão e na apreensão de drogas no município de Barra dos Coqueiros, região metropolitana de Aracaju.

Em operação conjunta, as equipes policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) e da 11ª Delegacia Metropolitana (11ªDM) foram até o Loteamento Olimar, na Barra dos Coqueiros, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra Tainã Travassos e Carlos Eduardo.

Ao perceber a presença dos policiais na sua residência, Tainã tentou fugir por cima dos telhados das casas vizinhas, na tentativa de evitar o cumprimento dos mandados. Apesar disso, ele foi interceptado e preso pelas equipes policiais.

Na casa de Tainã, os agentes encontraram 161g de maconha, 109g de cocaína, quatro munições calibre 38, celulares e dinheiro. No momento das apreensões, um homem identificado com o nome de Lázaro dos Santos estava morando no mesmo imóvel. Ao ser questionado, ele confessou que era o proprietário dos entorpecentes.