O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Bastide Horbach, pediu vistas no processo em que é julgado o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. O julgamento foi realizado na manhã desta quinta- feira, 02. Agora a definição do processo terá nova data a ser remarcada.

O pedido de vistas veio após o relator do processo, ministro Sérgio Silveira Banhos, ter votado pela inelegibilidade de Valmir, negando o recurso da defesa, admitindo que ficou evidenciado o abuso de poder político e econômico.

Segundo o relator, ficou claro o uso da máquina pública, com a utilização da cores em prédios públicos, o que causou desigualdade nas eleições. Ficando claro o favorecimento dado por Valmir, à época prefeito de Itabaiana, ao seu filho, Talyson, que foi o candidato a deputado estadual mais bem votado da última eleição em 2018.

Por enquanto, ainda não está decidida a situação de Valmir nas eleições para este ano, em que ele lançou pré-candidatura ao governo do estado e lidera as pesquisas de opinião.

Ainda não foi marcada uma nova data para a definição. O pré-candidato agora aguarda para que o caso entre, novamente, na pauta de votação do TSE.

Com informações da Fan F1