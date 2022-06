Um adolescente, de 15 anos, foi morto a tiros na Rua Hebert Viana, no Bairro Bugio, Zona Norte de Aracaju, neste domingo (19). A ação foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver quatro pessoas conversando na porta de uma casa quando dois homens passam a pé e entram no fundo dos prédios. Em seguida, a vítima sai correndo e foi perseguido pela dupla, que efetuou vários disparos com armas de fogo. Eles conseguiram fugir do local.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida com tiros nas regiões da cabeça, braço e abdômen. Outras três pessoas também foram baleadas, sendo socorridos e conduzidos ao Hospital Nestor Piva.

O corpo do adolescente foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. Informações referentes ao caso e autoria do crime podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

Com informações do A8