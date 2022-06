A Prefeitura de Aracaju mantém equipes em atenção à possibilidade de chuva moderada, nas próximas 48h. Para alertar a população, especialmente as pessoas que residem em áreas de risco, a Defesa Civil, que integram a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), encaminhou mensagem aos telefones cadastrados no Serviço SMS 40199.

A instabilidade foi confirmada a partir de aviso emitido, hoje, pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMET). Diante disso, as equipes permanecerão em prontidão para atendimento às ocorrências que possam ser registradas através do número emergencial 199, assim como intensificarão o monitoramento, na capital.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, explica que o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju está preparado para atuar de maneira coordenada, para prevenir e mitigar possíveis riscos que venham a ser ocasionados pelas precipitações.

“Informamos à população, de forma antecipada, através do alerta SMS, para que possa redobrar o estado de observação e, assim, acione rapidamente a Defesa Civil, caso sejam observadas situações de anormalidade. Todas as equipes da gestão municipal estão preparadas para atuar no menor tempo de resposta possível, caso haja a necessidade, e também reforçam as ações preventivas”, frisa o secretário.

Os cidadãos devem estar atentos a possíveis sinais de anormalidades, tais como inclinação de árvores, postes, rachaduras ou afundamento de solo. Isso vale, também, para alagamento e movimentação de terra, em áreas de encostas. A Defesa Civil deve ser acionada imediatamente, pelo número 199, caso alguma situação de anormalidade seja identificada.

Serviço de alerta

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

