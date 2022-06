O período chuvoso que se estabeleceu em todo o estado sergipano nos últimos dias permanece, porém, com precipitações isoladas e em menor volume nos oito territórios.

Na quinta-feira (9), chove levemente durante a madrugada em todo o estado e pela manhã, de forma isolada, no Centro Sul e Sul sergipano. As demais regiões apresentarão tempo nublado, sendo que à tarde elas se concentram no Alto Sertão Sergipano. Durante a noite o tempo fica nublado em todo o Estado. Os termômetros no litoral registram de 23,2°C a 29,1°C, e no interior entre 21,2°C e 28,6°C.

Da madrugada até a noite da sexta-feira (10), o tempo fica nublado e parcialmente nublado em todo o estado, ocorrendo chuvas elas serão pontuais, rápidas e isoladas. As temperaturas mínimas serão de 22,6°C no litoral e 19,9°C no interior, enquanto as máximas ficam entre 25,9°C e 28,5°C, respectivamente.

ASN