Na tarde de quarta-feira, 15, policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumpriram mandado de prisão em desfavor de Robert de Andrade Silva, 32, no bairro Aeroporto, em Aracaju. O homem possuía participação em dois roubos a bancos na capital, ocorridos em 2012 e 2013.

O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário após condenar Robert a mais de dez anos de reclusão, o qual ele iniciou o cumprimento da pena. Entretanto, após progressão para o regime semiaberto, descumpriu as medidas determinadas pela Justiça.

Entenda o caso

Robert fazia parte de uma quadrilha composta por mais três homens e uma mulher, acusada de realizar assaltos às agências do Banco do Estado de Sergipe (Banese), do Distrito Industrial de Aracaju e do bairro Santo Antônio, além de uma agência do Itaú que era localizada no bairro Ponto Novo, todas em Aracaju.

Na ação criminosa da agência do Itaú, o grupo estava em posse de armas de fogo e renderam os vigilantes do banco, subtraindo suas armas e coletes balísticos, e mais de R$ 6 mil em espécie. Após o roubo, os criminosos fugiram, porém foram rapidamente localizados pela polícia e presos em flagrante. No momento da prisão, foram apreendidos cinco revólveres calibre .38, bem como uma bolsa contendo todo o valor subtraído, os coletes balísticos e diversos aparelhos celulares.