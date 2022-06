O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atendeu 16 ocorrências nas últimas 24 horas. Foram oito orientações via Ciosp, quando a ocorrência é solucionada através do contato do bombeiro com o solicitante via telefone, cinco ocorrências de busca e salvamento, um acidente automobilístico, um atendimento pré-hospitalar e um incêndio urbano, que ocorreu em uma fábrica de asfalto localizada no município de São Cristóvão.

“Quando nós chegamos as chamas estavam altas, com o incêndio restrito ao tanque central de óleo, porém com risco de atingir dois tanques vizinhos. Atuamos no combate direto ao fogo e no resfriamento. O combate durou cerca de uma hora e foram utilizados aproximadamente 18 mil litros de água e oito galões de Líquido Gerador de Espuma (LGE). Não houve vítimas”, afirmou o comandante de área, tenente Edylucas Gois.

Segundo o bombeiro, o acionamento para a ocorrência foi realizado por volta das 20 horas desta segunda-feira (13). “O primeiro atendimento foi realizado pelas guarnições do Quartel Central, de Aracaju, com o Auto Bomba Tanque (ABT 20), Auto Tanque (AT 02), Unidade de Resgate (UR 10), e Auto Salvamento (AS 06). Solicitamos o apoio do ABT 19, do 2o Subgupamento Bombeiro Militar (2o SGBM), também da capital”, concluiu.

Fonte: Ascom CBM/SE