A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou um acidente de trânsito que resultou em prisão por embriaguez ao volante nessa terça-feira (7). O caso ocorreu na rua José Oliveira Conceição, no bairro Cidade Nova, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o fato ocorreu durante a noite. Conforme as equipes policiais, o condutor de um Fiat Uno perdeu o controle da direção e colidiu com um Jeep que estava estacionado na localidade.

A CPTran foi acionada e, ao chegar ao local, os policiais identificaram sintomas de embriaguez no condutor do veículo de modelo Uno. O teste do etilômetro foi realizado e apontou um índice de 1,15 ml/l de álcool expelido no ar no condutor do Uno.

Como a partir de 0.34 ml/l o condutor deve ser detido por embriaguez ao volante, o motorista foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.