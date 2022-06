Na manhã desta segunda-feira, 6, a Delegacia de Carmópolis prendeu o suspeito de tráfico de drogas Airan Matheus Ramos Souza, no povoado Aguada. Após receber denúncia, a equipe realizou busca e flagrou o homem com uma quantidade de maconha e dinheiro em espécie, em seu carro.

Na residência do suspeito, no conjunto Fernando França, em Carmópolis, os agentes encontraram mais drogas, um revólver calibre 38 com cinco munições, balança de precisão e uma sacola transparente com pinos para acondicionar cocaína.

Na semana anterior, a equipe policial recebeu informações de que o suspeito traficava drogas e portava uma arma de fogo, para intimidar os compradores em dívida. Dando início às investigações, a Polícia Civil identificou o nome do denunciado e realizou vigilância no local citado. Hoje, a PC recebeu informação de que o homem encontrava-se com entorpecentes para vender no povoado e deu início à busca.

O investigado foi preso em flagrante e conduzido até delegacia local. Segundo levantamento, ele já respondeu por furto e foi enquadrado na Lei Maria da Penha.