A equipe do Comitê do Desarmamento da Secretaria de Segurança Pública (Desarme-SE) levou para destruição 45 armas de fogo de diversos calibres entregues voluntariamente pela população à SSP. A destruição dos armamentos ocorreu no 6º Suprimento de Armas da 2ª Companhia do Exército Brasileiro, em Alagoinhas (BA).

O Desarme-SE é uma política de prevenção primária regida pelo decreto 28.065 e que há 10 anos vem desenvolvendo ações no recebimento de armas de fogo em todo estado, além de participar de ações educativas nas escolas públicas estaduais.

A policial civil e coordenadora do Desarme-SE, Jô Pache, destacou que o recebimento das armas continua em Sergipe. “O apoio da Secretaria da Segurança Pública e do Governo do Estado são fundamentais para que o projeto dê certo e para que as pessoas entendam a importância de não estarem armados”, relatou.

O secretário do Setor de Desarmamento, Fábio Costa, explicou que o setor tem papel fundamental nas políticas de prevenção da SSP. “Muito foi conquistado ao longo dos 10 anos de funcionamento do setor. Além do recebimento das armas, é importante falar das políticas preventivas da SSP”, concluiu.