Na manhã desta terça-feira (7), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão de um homem suspeito por um crime de homicídio cometido no ano de 2021, no Conjunto João Alves, Nossa Senhora do Socorro.

No momento do crime, a vítima se encontrava transitando na via pública em uma bicicleta quando foi abordada por dois homens que efetuaram disparos de arma de fogo contra ela. A vítima não resistiu às lesões e veio a óbito no local.

Após investigações, foi apurado que o crime foi cometido pelo suspeito, juntamente com outro homem de nome Danilo Oliveira Ribeiro, conhecido por “Mancha”. A prisão dos suspeitos foi decretada pela Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro, mas Danilo Oliveira continua foragido.

Informações sobre a localização de Danilo Oliveira Ribeiro podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.