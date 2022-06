O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu, nesta quarta-feira (15), mandado de prisão por tentativa de homicídio no bairro Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

O crime ocorreu em dezembro de 2021, próximo a um depósito de bebidas onde a vítima se encontrava. No momento do crime, praticado em via pública, o suspeito desceu de um veículo e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que conseguiu fugir ao entrar em um matagal.

A motivação do crime, segundo a vítima, foi uma dívida no valor de R$50,00. O suspeito permanecerá à disposição da Justiça Criminal de Nossa Senhora do Socorro e responderá por tentativa de homicídio.