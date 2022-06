O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta quarta-feira (8), que elucidou um crime de homicídio que ocorreu no loteamento Coqueiral, no bairro Porto Dantas, em Aracaju. O DHPP identificou Henrique Fernando Rocha dos Santos como autor do crime que ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2022.

De acordo com as informações policiais, a vítima, identificada como Flávio Henrique dos Santos Júnior, foi morta com disparo de arma de fogo. O autor do crime foi identificado como Henrique Fernando Rocha dos Santos. Diante disso, o DHPP solicitou a prisão do investigado, que foi aceita pela Justiça.

Além desse crime, Henrique Fernando também é investigado como autor de outros dois homicídios, ocorridos na região do Coqueiral. O suspeito encontra-se foragido e informações e denúncias sobre sua localização podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.