A capital sergipana foi a décima sétima cidade a receber o pré-candidato à presidência pelo PROS, Pablo Marçal, nesta segunda etapa de viagens do movimento “Marçal Pelo Brasil”. O presidenciável tem promovido encontros nos aeroportos do país onde reforça a necessidade de despertar os brasileiros para um novo tempo.

Em Aracaju, o encontro aconteceu no domingo (26), no Hangar do Aeroporto Santa Maria, com a presença do presidente estadual do PROS, Jorge Alberto Prado. Antes de desembarcar na cidade, Marçal esteve também no domingo em João Pessoa (PB), Recife (PE), Caruaru (PE) e Maceió (AL).

“Políticos maduros têm que virar conselheiros. Para governar tem que ter energia. Por isso, é tempo de Lula e Bolsonaro descansarem. A nação precisa de governantes jovens”, ressaltou. “Políticos prestam serviço ao povo. Não tem que sentar em cadeira de rei e o povo ser escravizado. Temos uma janela de 12 semanas para mudar o Brasil, depois ela se fecha. Esse é o tempo da oportunidade”, completou Marçal durante o encontro.

Além disso, o pré-candidato também falou sobre o cenário político atual e frisou que o Brasil muda com governalismo, virtualização e empresarização. “Esse é o tripé que vai mudar o rumo da nossa nação”, afirma Pablo Marçal.

Movimento “Marçal Pelo Brasil”

A agenda desta segunda rota do presidenciável começou na última quinta-feira (23) em Brasília onde Marçal participou de reunião. Depois seguiu por Porangatu (TO), Gurupi (TO) e Palmas (TO). No sábado, por Balsas (MA), Picos (PI), Petrolina (CE), Juazeiro do Norte (CE) e Patos (PB). No domingo (26), Marçal cumpre agenda em Campina Grande (PB), João Pessoa (PB), Recife (PE), Caruaru (PE), Maceió (AL) e Aracaju (SE).

Nesta nova etapa de viagens, Marçal percorreu 29 cidades em 14 estados nos próximos cinco dias. Desde o dia 17 de junho o pré-candidato viaja pelo movimento “Marçal Pelo Brasil” que começou na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Depois seguiu pelo Norte e Nordeste, terminando a primeira etapa de viagens na cidade de Cuiabá, no Centro Oeste, na última terça-feira (21).

Durante o movimento, o presidenciável recebeu o apoio de várias lideranças políticas, além do público em geral, que compareceu aos eventos e reuniões nos aeroportos. “O Brasil é grande, mas eu não tenho preguiça. Andar pelo país me fez perceber que o Brasil não foi descoberto ainda. O brasileiro não sabe das riquezas que têm, se soubesse não deixaria a nação do jeito que está”, afirma Marçal.

Com 3,6 milhões de seguidores somados no Instagram e no YouTube, o multi-empresário anunciou sua pré-candidatura pelo PROS em maio. Marçal demonstra confiança, tem crescido nas pesquisas, se mostra preparado nas entrevistas e não se deixa intimidar pelos candidatos que estão há mais tempo na política.

Os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, estão na lista dos estado onde Marçal cumprirá agenda.

Ascom Pablo Marçal – Luma Vidal