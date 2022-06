O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), realiza nesta terça-feira, 07, no auditório do hospital, mais uma edição do curso anual de atualização ao atendimento do paciente queimado, com o propósito de qualificar os profissionais e otimizar o acolhimento do paciente queimado focando também na importância do primeiro atendimento. O evento é direcionado para os profissionais que atuam no hospital, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Hospitais Regionais, estudantes e profissionais que atuam na saúde.

Com a chegada do mês de junho, a Unidade de Tratamento de Queimados do Huse inicia as preparações para os atendimentos de queimados. Com o tema “Atualização ao Atendimento do Paciente Queimado”, a programação segue durante todo o dia com pequenas palestras sobre queimaduras em geral, o papel de outras áreas no suporte aos pacientes queimados e os preparativos para o atendimento no período junino que espera, em média, um crescimento de 50%.

O evento relembrará os métodos de cuidados para os pacientes com queimaduras e também trazer novos conhecimentos com a intenção de melhorar o suporte. Para o médico e coordenador da UTQ, Bruno Cintra, a prioridade é uniformizar o atendimento no estado. “O curso abrange desde o pré-hospitalar, com o corpo de bombeiros, SAMU, a UTQ, para atualizar e integralizar o estado a um modelo de atendimento”, afirma o coordenador.

A UTQ do Huse é a única referência do Estado para o atendimento de queimados. A Unidade possui uma equipe multidisciplinar de profissionais e trabalha com toda a capacidade durante todo o ano. O critério para ser enviado à Unidade é que, a queimadura para um paciente adulto, deve ter média acima de 15% no corpo e para crianças, acima de 10%, exceto em casos de queimaduras de terceiro grau. Por isso, as unidades básicas de saúde devem estar atentas às atualizações de atendimentos apresentadas no evento promovido pelo Huse.

O evento será aberto para os profissionais de todo o estado de Sergipe que compõem o tratamento de queimados desde o seu estágio inicial. As atualizações são para todas as unidades de saúde da região de forma que o atendimento já consiga ser realizado no primeiro momento de assistência, com técnicas uniformizadas, gerando diminuição do fluxo de queimados que chegam até o Huse.