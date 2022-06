O coordenador do Controle Externo da Atividade Policial em Sergipe, o procurador da República Flávio Matias, abriu um procedimento para investigar a conduta de policiais rodoviários federais em abordagem a dois jovens que ocorreu em 23 de maio, em Umbaúba.

O Ministério Público Federal (MPF), também solicitou que a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe apure o caso e tome as providências disciplinares cabíveis.

Os jovens alegam terem sido algemados e sofrido agressões, como chutes, tapas e pisões no rosto, mesmo sem terem esboçado reação durante a abordagem policial. O caso aconteceu dois dias antes da morte de Genivaldo de Jesus Santos durante abordagem de policiais rodoviários federais em Umbaúba.

No documento, o MPF solicita à Delegacia de Polícia Civil de Umbaúba para que envie a íntegra do procedimento, registro, boletim de ocorrência e/ou inquérito policial lavrado/instaurado a partir do relato dos dois jovens. O prazo para resposta é de 72 horas.

Além disso, o MPF solicita à PRF o nome e matrícula dos policiais envolvidos em tal abordagem ou, caso não se tenha essa informação neste momento, a relação com nome e matrícula de todos os policiais rodoviários federais que realizaram plantão na Unidade Operacional de Cristinápolis e realizaram abordagens em serviço.

*Com informações do Ministério Público Federal em Sergipe