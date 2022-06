Na quarta-feira (15), uma visitante foi presa tentando entrar no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf) com substância semelhante à maconha e por desacatar os policiais penais presentes no momento da ação. Ela tentava visitar seu companheiro e, quando submetida à revista bodyscan, foi identificada uma imagem suspeita de objeto em sua região pélvica.

A equipe prontamente imprimiu as imagens e questionou a suspeita, que negou estar portando qualquer substância em seu corpo. Ela assinou uma declaração concordando em ser encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para uma avaliação mais detalhada através do aparelho raio-x.

O exame no IML comprovou a existência de corpo estranho na região pélvica, mas ao ser informada sobre o resultado, a visitante continuou negando que estivesse transportando algo estranho em seu corpo e começou a desacatar as policiais penais, sendo conduzida à delegacia competente para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) por desacato.

Somente depois de algum tempo na delegacia, ela decidiu retirar um invólucro contendo cerca de 80g de substância semelhante à maconha. Diante da situação, ela ficou detida e à disposição do poder judiciário.