O paciente Luiz Antônio, 10 anos, realizou na última quarta-feira, 29, um procedimento cirúrgico de altíssima complexidade no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho ( Huse). A cirurgia de ressecção para retirada de tumor cerebral foi realizada pela equipe de neurocirurgia pediátrica, o procedimento de alta complexidade e de difícil abordagem teve programação cirúrgica através da locação do aspirador ultrassônico, contratado pela Secretaria de Estado da Saúde.

A criança era acompanhada em um hospital particular, com plano de saúde privado vigente e, após negativas da rede de saúde privada, foi regulado para a Pediatria de Alta Complexidade do Huse.

A cirurgia foi um sucesso, a criança está na UTI pediátrica, lúcida, orientada e em respiração espontânea recebendo os cuidados médicos multidisciplinar.

Ascom Huse