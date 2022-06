De forma inédita, o Grupo Fan de Comunicação divulgou sua primeira pesquisa de intenção de votos para as eleições 2022. O levantamento foi encomendado pelo grupo ao Instituto de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (IPESE) e ouviu 601 pessoas no período de 21 a 27 de maio.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) sob o número SE-03893/2022 e possui índice de confiança de 95,45%, com margem de erro de 4,08%.

Nessa primeira divulgação, a Pesquisa FAN/IPESE apresenta as intenções de voto dos sergipanos para a disputa ao governo do Estado. Quando questionados se as eleições fossem hoje em quem votariam para governador de Sergipe, 22,5% dos entrevistados responderam o nome de Valmir de Francisquinho (PL).

Na sequência, aparecem Fábio Mitidieri (PSD), com 10,4%, Rogério Carvalho (PT) com 6,4%, João Fontes (PTB) com 2,4%, Alessandro Vieira (PSDB) com 2,2%, Antônio Neves com 1,3% e Elinos Sabino com 1,2% das intenções de votos. Os números também dão conta de que 33,7% dos entrevistados ainda não sabem em quem votariam. Nulos e brancos somam 13,6% e 6,3% não responderam ao questionamento.

Quando a pergunta é feita de forma estimulada, ou seja, citando o nome dos candidatos, Valmir também aparece à frente com 27,5% das intenções, seguido de Fábio Mitidieri (12%); Rogério Carvalho (6,7%); João Fontes (3,2%); Alessandro Vieira (2,2%); Antônio Neves (1,3%); Elinos Sabino (1,2%) e Emanoel Franco (0,2%).

Nulos e brancos somam 13,5%; Não sabem somam 27,2% e 5% dos entrevistados não responderam ao questionamento.



Fonte: Fan F1