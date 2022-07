Na madrugada desta quinta-feira (30), policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam dupla por suspeita de tráfico de drogas, durante patrulhamento na cidade de Lagarto, região Centro-Sul do estado. Na ação, dois adolescentes foram apreendidos.

Segundo relato policial, o fato aconteceu por volta das 2h40. No momento, os militares realizavam o policiamento no Festival da Mandioca, festejo cultural do município, momento em que abordaram quatro suspeitos em frente ao mercado. Os suspeitos tentaram disfaçar ao notar a presença da equipe.

Ainda de acordo com as informações, com eles foram apreendidos uma quantidade de drogas e dinheiro, além de vários pinos vazios e aparelhos celulares.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Lagarto, para adoção das providências cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE