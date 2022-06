Na madrugada do último sábado (11), policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem suspeito de agredir a companheira no município de Nossa Senhora do Socorro.

A equipe do 5º BPM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para comparecer a uma residência localizada no Conjunto Albano Franco, onde, segundo a denúncia, uma mulher havia sido agredida pelo seu companheiro.

No local, os policiais constataram que a vítima apresentava escoriações em várias regiões do corpo. De acordo com ela, os ferimentos foram causados pelo seu companheiro, após uma discussão.

O suspeito da agressão foi preso ainda na residência do casal e encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Fonte: PM/SE