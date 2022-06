Militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam, nessa segunda-feira (27), seis suspeitos de roubo a ônibus intermunicipal na região Centro-Sul de Sergipe. Os suspeitos usaram um simulacro e subtraíram vários pertences das vítimas.

O fato aconteceu às 15h30, nas proximidades do Povoado Brejo, município de Lagarto. Os suspeitos estavam no ônibus e subtraíram os pertences dos passageiros, empreendendo fuga logo em seguida.

Assim que tomaram conhecimento, os policiais foram ao local e colheram os detalhes do caso. Nas diligências, os militares do Grupamento Especial Tático de Motos avistaram alguns homens no Bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto, com as mesmas características repassadas. Um deles fugiu ao perceber a ação policial, entretanto, os outros foram abordados e um simulacro de arma de fogo foi apreendido.

Ainda de acordo com as informações, seis suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Lagarto, onde foram reconhecidos pelas vítimas.

Fonte: Ascom PM/SE