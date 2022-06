Na última segunda-feira, 6, policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) recuperaram dois veículos com restrições de roubo e furto em menos de quatro horas. Os fatos foram registrados nos municípios de Nossa Senhora do Socorro e Aracaju.

As ações tiveram início com a recuperação de uma motocicleta Bros, furtada momentos antes, em Nossa Senhora do Socorro, na porta do estabelecimento que o proprietário trabalhava.

Pouco depois, a equipe do 5º BPM realizava o patrulhamento na Avenida Coletora, ainda no referido município, quando um veículo modelo Prisma passou pela viatura em alta velocidade.

Durante a tentativa de interceptação, os policiais perderam o carro de vista. Contudo, após a intensificação das buscas, os agentes localizaram o automóvel abandonado no Bairro Industrial, em Aracaju. Mediante consulta, ficou constatado que o veículo possuía restrição de roubo e furto.

Os dois veículos foram encaminhados à Delegacia Plantonista, onde foram tomadas as medidas legais.