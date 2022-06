Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) apreendeu um adolescente de 16 anos suspeito de envolvimento em roubo e estupro de adolescente ocorridos nos lagos da Orla de Atalaia. A prisão do segundo suspeito aconteceu nesta quinta-feira, 9.

No dia 26 de março deste ano, um trio de adolescentes foi roubado na Orla da Atalaia, e uma das vítimas foi violentada sexualmente. Um primeiro suspeito foi preso em abril, quando foram apreendidos aparelhos celulares e pertences das vítimas.

A polícia prosseguiu as investigações, buscando pelo adolescente desde então. Ao ser preso, o segundo suspeito confessou ter participado do assalto, porém negou ter sido coautor do estupro.

A delegada Josefa Valéria reforça a importância da colaboração da população por meio do 181, que auxiliou na localização do infrator