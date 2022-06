No último sábado (18), a Polícia Civil de Itaporanga D’Ajuda, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, prendeu Adriano Alves Eloi, conhecido como “Cocotinha”, suspeito de cometer duas tentativas de homicídio contra a mesma pessoa.

No final do ano de 2021, o suspeito e um comparsa se envolveram em um desentendimento com a vítima, que resultou na primeira tentativa de homicídio com arma de fogo. A vítima conseguiu fugir dos disparos e não foi atingida.

Dias depois, já no início do ano de 2022, a vítima estava na localidade conhecida como “Estação”, em Itaporanga, quando Adriano e seu comparsa chegaram portando armas de fogo e atiraram em sua direção, mas novamente a vítima não foi atingida.

Na mesma semana, a Polícia Civil de Itaporanga prendeu Vinicio Araújo Silva, apontado como comparsa de Adriano. A prisão aconteceu devido a outro delito, o de tráfico de drogas.

Logo após as duas tentativas de homicídio, os policiais iniciaram a investigação e, depois de encontrar provas das participações dos suspeitos nos crimes, representou pela decretação de prisões preventivas dos dois. Adriano foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.