O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) divulgou, nesta segunda-feira (6), imagens dos autores de uma tentativa de latrocínio que ocorreu no dia 1º de junho, no bairro Bugio, na Zona Norte de Aracaju. No crime, um jovem que estava indo para a escola foi atingido por disparo de arma de fogo.

De acordo com a delegada Thereza Simony, três jovens foram abordados na manhã da investida criminosa. “Eles estavam em um ponto de ônibus quando foram abordados por dois homens que estavam em uma motocicleta. Como eles se assustaram, tentaram correr e um dos autores do crime atirou contra a vítima”, detalhou.

A vítima foi socorrida, recebeu atendimento hospitalar e passa bem, já tendo prestado depoimento no Depatri.

Os suspeitos aparecem em primeiro plano no vídeo. O condutor está de camisa vermelha e o garupa veste preto e está com capacete vermelho.

A Polícia Civil identificou que a motocicleta utilizada no crime havia sido roubada no dia anterior à tentativa de latrocínio. Informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização dos autores do crime devem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.