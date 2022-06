Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam em flagrante David Felipe dos Santos por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro, no final da tarde dessa quarta-feira (22).

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia ronda pela localidade quando perceberam um homem com uma sacola plástica e que demonstrou nervosismo com a presença dos militares, tentando voltar para casa.

Diante da situação, foi feita uma abordagem que resultou na localização de um tablete de maconha na embalagem plástica que estava com o suspeito. Os policiais também verificaram que o homem detido é ex-presidiário.

Ele foi questionado sobre o entorpecente e disse aos policiais que havia outra quantidade em sua casa e que a droga pertencia a um interno do sistema prisional e que ele estava guardando o material, além de informar que ganharia R$ 1 mil pela ação.

O material ilícito – que totalizou 4,2 kg – e o homem preso foram encaminhados a uma delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.