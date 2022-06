Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) apreenderam 5,4 kg de maconha durante ação policial na madrugada deste sábado (11). O caso ocorreu no conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, populares informaram aos militares que quatro homens estavam encapuzados e montados em cavalos próximo ao morro do avião.

Diante da informação, os policiais iniciaram buscas e visualizaram os homens. Mas eles dispararam contra os policiais e conseguiram fugir da abordagem.

Porém, o grupo deixou para trás uma bolsa contendo o entorpecente. O material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes.