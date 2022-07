Dois homens foram presos em flagrante e um possível roubo contra passageiros do transporte coletivo foi evitado por policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), na Zona Norte de Aracaju. O caso ocorreu na avenida Euclides Figueiredo, na lateral do Parque da Cidade, no bairro Industrial, nessa quarta-feira (29).

De acordo com as informações policiais, dois irmãos, identificados como Gladston Santos da Silva e Gabriel dos Santos, estavam em posse de três facas do tipo “peixeira”, em um ônibus que fazia a linha 602 Albano Franco x Mercado via Marcos Freire II.

Durante a abordagem, os policiais identificaram que, contra Gladston Santos da Silva, havia um mandado de prisão preventiva em aberto decorrente da prática de roubo. Ambos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes.

A ação policial que resultou na prisão dos dois homens também levou em consideração o mapeamento da mancha criminal no tocante aos roubos a ônibus e à área de vegetação normalmente escolhida pelos autores do crime para fugir após as investidas criminosas. Gladston Santos da Silva e Gabriel dos Santos já estão à disposição da Justiça.